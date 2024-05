Noemi e poi Silvestri. È l’ora del FestivaLove

E’ ormai quasi tutto pronto a Scandiano per il Festivalove, l’evento dedicato all’amore che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno nelle piazze, vie e nei cortili della città boiardesca. Numerose le iniziative promosse. Daniele Silvestri sarà il super ospite del 2 giugno alle 21.30 in piazza Fiume con un concerto in duo. Il giorno prima, il 1° giugno, alla sera concerto di Noemi. Non mancheranno i talk nella cornice dei giardini della Rocca. Si tratta di incontri e presentazioni di libri con protagonisti della scena culturale italiana. Anche quest’anno nella kermesse scandianese ci sarà tanto spazio per la grande musica italiana con artisti di primissimo piano nel panorama nazionale. In piazza Fiume, la storica location dei concerti, sono in programma due concerti live ad ingresso gratuito e uno a pagamento.

Sarà la rock band La Crus ad aprire i battenti venerdì dalle 21.30. Un live che ripercorrerà la lunga carriera della band di Mauro Ermanno Giovanardi, Cesare Malfatti e Alex Cremonesi che lascerà un segno indelebile in quella stagione musicale irripetibile degli anni ’90.

Appuntamento sabato, sempre gratuitamente e dalle 21.30, con Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama italiano.

Grande chiusura con il live di Daniele Silvestri.

Quella del cantautore sarà l’unica esibizione a pagamento: il biglietto avrà un prezzo unico di 18 euro e sarà sempre ospitato in piazza Fiume.

I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket. "Si tratta di un live – dicono dal Comune – nato per festeggiare i primi 30 anni di carriera dell’artista, partiti con 30 concerti (quasi tutti sold out) nella capitale e in tutta Italia. Il live avrà una forma intima con una speciale formazione in duo per regalare al pubblico una versione nuova dei suoi brani".

L’esibizione di Silvestri sarà anticipata da quella di Elisa Coclite (in arte Casadilego), la concorrente che ha incantato giudici e pubblico della 14esima edizione di X Factor Italia.

