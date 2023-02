"Noi a Taneto senza medico A Praticello ne hanno quattro"

GATTATICO

"I cittadini di Taneto, durante l’assenza del medico di base nell’ambulatorio della frazione, sono costretti a recarsi fino a Praticello con inevitabili disagi". Il problema è segnalato con preoccupazione da alcuni abitanti di Taneto che chiedono di garantire la presenza di un medico anche nel nuovo ambulatorio di Taneto. "A Praticello – dicono i cittadini – è attivo il servizio di medicina di gruppo in cui operano quattro medici. A Taneto due anni fa, dopo il pensionamento dello storico medico, è subentrato un altro professionista che si divide tra Praticello e Taneto. Per motivi personali il 20 gennaio il medico si è assentato e per diversi giorni a Taneto il servizio non era garantito con la richiesta di spostarci a Praticello dagli altri medici. A Taneto l’ambulatorio ha poi riaperto pochi giorni fa, ma la situazione si è ripetuta ieri e oggi con la sua chiusura".

A Taneto ci sono lamentele perché anziani e persone senza auto hanno difficoltà a raggiungere Praticello. Alcuni pazienti chiedono di "garantire l’apertura dell’ambulatorio nuovo almeno alcune ore ogni giorno". L’Ausl precisa che non è al momento in previsione la chiusura della sede di Taneto e nel comune di Gattatico "è attiva la neo costituita medicina di gruppo La Camelia che assicura l’assistenza primaria e un maggior servizio agli assistiti che possono usufruire di una segreteria h12, di possibilità di prenotare nonché di personale medico disponibile per le urgenze dalle 8 alle 20. La medicina di gruppo è costituita da 4 medici di assistenza primaria, uno dei quali ha optato per il mantenimento di un secondo ambulatorio a Taneto, con presenza di 4 giorni alla settimana, distante circa 10 minuti dalla medicina di gruppo".

L’Ausl spiega che la zona carente non prevede l’apertura di un doppio ambulatorio e il medico può avvalersi della facoltà di ridurre la presenza e, pur assentandosi anche per motivi personali, garantisce la copertura a Praticello.

Matteo Barca