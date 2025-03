"Noi autisti siamo a rischio Più controlli sulle linee"

"Più controlli sulla linea dei bus tra Guastalla e Reggiolo, perché i casi di aggressioni non sono rari". Utenti, ma anche autisti del trasporto pubblico, confermano una situazione da non sottovalutare sulla linea degli autobus in cui l’altro pomeriggio, tra San Girolamo e Brugneto, un giovane passeggero ha aggredito l’autista, sputandogli addosso per poi strattonarlo e spintonarlo con forza, facendolo cadere sulla strada e provocandogli escoriazioni ai gomiti. Poi è fuggito.

"Su quella linea – spiega uno degli autisti – sono numerosi i passeggeri che non pagano il biglietto. Di recente un collega è stato aggredito verbalmente da un giovane, il quale protestava perché pretendeva di salire in un tratto di strada in cui non è prevista la fermata. Simili episodi sono sempre più frequenti. Per questo occorre un maggior controllo con apposito personale di Seta, per evitare di lasciare gli autisti da soli a fronteggiare il problema".

E alcuni genitori chiedono che sia identificato l’autore dell’aggressione dell’altro pomeriggio: "Stiamo pensando di aggiungere anche noi una denuncia, una volta che verrà individuato, perché avevamo nostra figlia sull’autobus. Di fronte al ritardo nel suo arrivo, non avendo lei il telefonino con sé e ricevendo notizia dell’intervento di ambulanza e carabinieri lungo il percorso, abbiamo ipotizzato il peggio. Fino a quando non abbiamo capito che nostra figlia stava bene, abbiamo temuto che fosse successo qualcosa di grave. Sono momenti che non si augurano a nessuno. Quel giovane violento deve pagare anche per questo…".

Antonio Lecci