"Noi ci abbiamo sempre creduto"

Una festa di famiglia quella di Simona Borghi e Lorenzo Roacchi, rispettivamente 50 e 52 anni, che ieri sono corsi a festeggiare il grande traguardo della mitica ’Regia’ per la permanenza in Serie B. "Noi in realtà ci credevamo e ci speravamo. Ma la fede granata va oltre la categoria, l’avremmo seguita anche se fosse andata male. Ma alla fine meglio così. Dobbiamo dire grazie all’allenatore che ha toccato le corde giuste. Abbiamo un po’ rischiato l’infarto in queste partite, ma ora c’è grande gioia. Speriamo che questo risultato sia positivo anche a livello societario, aver mantenuto la categoria è importante. Amadei vuole lasciare, ci auguriamo che arrivi qualcuno di serio e che tenga alla nostra città".