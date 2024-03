"Noi commercianti penalizzati. Ridateci i parcheggi in piazza"

Il futuro della ‘nuova’ piazza Spallanzani è un tema che a Scandiano continua a suscitare polemiche e discussioni tra i commercianti. L’area, dopo l’inaugurazione in dicembre seguita ai lavori di riqualificazione, è ancora pedonale. "Il centro – dice Marco Cavalli, titolare dell’enoteca Laura – non è solo piazza Spallanzani, ma anche le altre piazze. Se la volontà è di chiudere alle auto il centro sono necessari parcheggi comodi che ora non ci sono. Nella riunione dello scorso anno era stato promesso il ritorno dei parcheggi in piazza Spallanzani. È mancata la condivisione". Paola Morini, titolare di uno studio fotografico e residente in piazza, spiega che Scandiano "non è una città che vive di turismo e ora la piazza è bella senza auto, ma è vuota. La gente si è disabituata a frequentarla. Ho riscontrato un calo di vendite. Sono molto preoccupata, chiediamo il ritorno dei parcheggi, lasciando anche libere delle aree". Pure Zhou Xiaoyan, responsabile del bar Boiardo, sottolinea che nel progetto iniziale "erano previsti i parcheggi: come tutti abbiamo visto diminuire tantissimo i clienti, già subito dopo l’inizio dei lavori". Sara Torelli, titolare del negozio di abbigliamento e intimo ‘Manila’, riferisce che oltre al "calo del lavoro, i problemi sono per l’ingresso che sbocca su via Crispi dove ci sono parcheggi, ma per la metà occupati da mezzi pesanti non utilizzati. Con meno gente in giro la sicurezza è diminuita: si sono registrati episodi spiacevoli e di delinquenza. Un centro vuoto e anche meno sicuro". Antonietta Nemisti, titolare di ‘Spagni due calzature’, spiega che l’associazione commercianti è impegnata per "animare la piazza con eventi bellissimi aiutando il commercio nel fine settimana: per tutti gli altri giorni c’è il vuoto assoluto. Una raccolta firme del Movimento 5 Stelle, che non arriva alle mille adesioni su una popolazione di circa 25mila persone, ha bloccato l’iter già intrapreso per la riapertura transitabile. Ci sentiamo presi in giro e abbiamo paura. Dietro ci sono famiglie che lavorano. Ci sono anche tanti residenti in difficoltà da un anno". Nemisti non esclude, se la situazione non cambierà e "non si troverà un punto d’incontro", di trasferire l’attività: "Ho tantissimi clienti fuori Scandiano: Carpineti, Baiso, Castellarano, Sassuolo, Formigine, Modena e Reggio. In questo periodo di chiusura dicono: ‘Non sappiamo dove parcheggiare’. I parcheggi andrebbero aumentati e non tolti".

Matteo Barca