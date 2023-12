’Noi contro le mafie’ alla Filippo Re

Stamattina, con inizio alle 8,45, all’aula magna dell’istituto Filippo Re di via Trento Trieste, a Reggio, si svolge un incontro nell’ambito del progetto "Noi contro le mafie", con interventi di Vincenzo Linarello, presidente Goel (gruppo consortile calabrese che associa cinquanta enti e imprese calabresi, da sempre oppositori della ‘ndrangheta), Paola Pizzetti, vicepresidente e delegata per la Legalità dell’Odcec Reggio Emilia, il dirigente scolastico Mariangela Fontanesi e il sindaco di Montecchio, Fausto Torelli. Un evento promosso con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: "Per prevenire e contrastare l’economia criminale – spiega il presidente provinciale Massimo Giaroli – è indispensabile mettere in campo un’alleanza larga con scuole, mondo produttivo e istituzioni. I professionisti sono accanto alle comunità locali e giocano un ruolo determinante in questa battaglia per la legalità che si svolge su numerosi livelli". Linarello presenta agli studenti il suo "Manuale dell’etica efficace", arricchito dalla prefazione del procuratore antimafia Nicola Gratteri e dello scrittore Antonio Nicaso.