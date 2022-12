"Noi di Boglioni, com’è difficile essere una comunità coesa"

Nel comune di Casalgrande sono attivi otto consigli di frazione. Per conoscere le loro attività ospitiamo le interviste ai presidenti iniziando dal consiglio di Boglioni (Casalgrande centro) guidato da Raffaello Medici con la collaborazione degli altri componenti Tiziano Caprari, Liliana Spadoni, Marco Grulli e Gianni Borghi.

Raffaello Medici, quali sono i principali problemi di Boglioni?

"Il principale problema è legato alla grande dimensione di Boglioni unita alla diversa provenienza degli abitanti, che crea di conseguenza difficoltà per la vita sociale e le relazioni. Questi fattori non permettono di costruire una comunità coesa dove le persone si conoscono e collaborano come succede da tempo per le altre frazioni (Salvaterra e Sant’Antonino), ma ci stiamo impegnando perché questo migliori".

Quali sono le vostre richieste all’amministrazione comunale?

"Prima di tutto vorrei ringraziare, oltre ai consiglieri del nostro consiglio di frazione, il sindaco Giuseppe Daviddi e la giunta comunale con i suoi assessori per il sostegno che ci concedono. Le nostre richieste sono in genere molto concrete, relative a situazioni che toccano da vicino i cittadini come schiamazzi notturni, il taglio dell’erba nelle zone pubbliche, la raccolta dei rifiuti o la presenza di buche nelle strade. Di recente abbiamo richiamato l’attenzione dell’amministrazione, chiedendo una presa di posizione più visibile ed evidente nei confronti della guerra di aggressione della Federazione Russa contro il libero stato europeo dell’Ucraina. Il Comune si è dato meritoriamente da fare per accogliere profughi dall’Ucraina".

Ci sono segnalazioni dei cittadini per criticità o disservizi?

"Sono molte e principalmente arrivano al nostro vicepresidente del consiglio di frazione Tiziano Caprari, noto in paese nonché punto di riferimento delle richieste di intermediazione verso il Comune. Gli abitanti di via Santa Rizza si sono lamentati per la velocità elevata delle auto in transito: insieme al sindaco siamo riusciti a installare dei dossi. Abbiamo pure informato Daviddi per alcune strade dissestate e dei tratti danneggiati delle arterie sono stati poi asfaltati".

Quali saranno le vostre attività nel 2023? Sono in programma dei nuovi incontri?

"Nel 2022 abbiamo promosso una giornata di raccolta dei rifiuti abbandonati, iniziativa di pulizia del territorio con Avis Casalgrande e Legambiente Reggio, con una buona partecipazione di volontari. Sarà riproposta anche il prossimo anno. A primavera 2023 organizzeremo un incontro con la cittadinanza per confrontarci sui problemi aperti e sulle proposte per unire e far crescere la comunità di Boglioni, in relazione ai progetti urbanistici e altre opere pubbliche che possono valorizzare maggiormente il centro".

Matteo Barca