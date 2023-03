"Noi negozianti schiacciati da rincari e bollette"

I malumori del commercio a Guastalla non si limitano solo al settore del mercato ambulante. Gli ampi spazi vuoti in piazza della Repubblica sono segnali da non sottovalutare. Ma anche tra il commercio in sede fissa non si ride. I titolari del bar "Dolce Vita", in pieno centro a Guastalla, lungo Strada Gonzaga, evidenziano una situazione sempre più grave, con il cuore della cittadina della Bassa che risulta sempre meno "attraente".

"Schiacciati dai rincari delle bollette e in generale dall’aumento dei prezzi e quindi dei costi – dice il barista Teodoro Valerio, coadiuvato dalla compagnia Marzia Aspetti e dalla madre Angela –, molte attività commerciali faticano ad andare avanti. Come dimostra la chiusura di diversi negozi, con altri esercizi pubblici che si preparano a cessare l’attività a breve scadenza, qui in centro".

E aggiungono: "Manca il supporto degli enti che dovrebbero fare la differenza. Non possono bastare alcune feste e manifestazioni, che durano pochi giorni. E il resto dell’anno? La gestione della sosta e dei parcheggi non aiuta certo i commercianti del centro storico. I banchi dei mercati si diradano, i parcheggi diminuiscono… Questo non sembra essere il sistema migliore per far vivere un centro storico. E quando i negozi chiudono, i fornai chiudono, i bar chiudono… vengono a mancare i luoghi dove fare aggregazione. Bisognerebbe aprire un confronto reale, interessarsi al problema. Mentre il centro storico va verso il declino…".

Antonio Lecci