"Noi pachistani siamo troppo chiusi, aiutateci ad integrarci di più"

Una donazione di quasi 14 mila euro a favore degli alluvionati della Romagna. Arriva dalla comunità pakistana della Bassa Reggiana. Ieri mattina, a palazzo ducale a Guastalla, la consegna del simbolico assegno nelle mani del sindaco di Gualtieri, Renzo Bergamini, e del vicesindaco guastallese, Ivano Pavesi. Un recente pranzo benefico a Santa Vittoria ha fornito ai pakistani l’idea della raccolta fondi, a cui hanno aderito anche cittadini da fuori territorio.

E’ stata anche l’occasione per i rappresentanti della comunità pakistana di chiedere un aiuto nell’azione di integrazione, soprattutto di giovani e donne.

"I nostri ragazzi – ha detto un portavoce – la mattina a scuola sono italiani, ma quando escono rientrano totalmente nella cultura del loro Paese d’origine. Vorremmo azioni a scuola, per far capire ai giovani che anche fuori dall’aula occorre sentirsi italiani, persone del Paese di cui ora facciamo parte. Stessa cosa per le donne: non devono restare chiuse in casa. Devono frequentare altre persone, magari in circoli che non siano solo strutture islamiche o gruppi di connazionali".

Una proposta accolta con favore dagli amministratori pubblici: "Bene. Che queste idee non restino solo parole. Forniteci nomi di referenti con i quali avere contatti. E faremo passi avanti in questo senso", ha risposto Bergamini.

