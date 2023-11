NOI REGGIANI

Lanostra città è fortunatamente arredata con molti parchi, veri polmoni verdi che regalano ossigeno e bellezza a tutti noi. Peccato che, a causa di molti umani maleducati, passeggiare in questi luoghi è molto pericoloso.

C’è un certezza, quella di pestare un escremento, frutto di una maleducazione in grande aumento, che non rispetta nemmeno i bambini che giocano numerosi nei parchi giochi.

Egregi maleducati, per l’anno nuovo vi auguro di rispettare questa città con lo stesso amore che avete per i vostri adorabili cani. Raccogliete i loro escrementi e non fateli fare “pipì “ ovunque, e specialmente in via Emilia. I pochi negozi rimasti aperti alla mattina, la prima cosa che devono fare è lavare davanti alle loro vetrine la pipì che i padroni dei cani permettono loro di fare.

L’educazione civica insegna che una società che ama gli animali ama anche camminate nei parchi o sui marciapiedi, senza dovere pestare un escremento. Buona educazione.

Enrico Reverberi