NOI REGGIANI

Una volta, quando venivano indette le elezioni, si preparava il Programma da sottoporre agli elettori, con la riunione delle correnti interne al partito in modo di andare alle votazioni con un progetto unitario e con il simbolo del partito da votare. (forse è un’utopia oggi). Oggi si fa un programma di aggregazione dei singoli partiti e che comunque comprenda tutte le richieste dei medesimi partiti, anche quelli che comunque non arriverebbero alla soglia minima necessaria per essere rappresentati.

Una volta poi, se non ascoltati, possono uscire e confluire all’interno di un partito che non esiste “Il gruppo misto” per poter continuare ad occupare una posizione nelle quale ormai non contano piu’ anziché andare a casa e ritentare la volta prossima.

Ma come si fa ad andare a votare dopo avere visto simili situazioni, sia a livello nazionale che a livello locale “Vedi Coalizione Civica ed altri ultimamente” dai quali comportamenti si rileva che si predilige la loro necessità di essere sempre contestatori e non la richiesta espressa “con il voto” dal cittadino?

Vilder Montanari