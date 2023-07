NOI REGGIANI

Di certo a chiunque sia capitato di avere a che fare con la propria salute o con quella di un proprio caro, a chiunque abbia interagito con chi in ospedale o nelle varie cliniche convenzionate ci lavora e con chi ogni giorno ci mette la faccia, la sua lettera non suonerà strana. La nostra sanità è fatta di donne e uomini straordinari, che con empatia e umanità (oltre alla indiscussa professionalità) troppo spesso sopperiscono a carenze di organico e disorganizzazioni ormai diventate strutturali. Le indefinite liste d’attesa, i tagli ’estivi’ dei posti letto e tutti gli altri disagi con cui ormai quotidianamente dobbiamo confrontarci pesano sia sull’utenza sia sui lavoratori. È ora che qualcuno prenda seriamente in mano la situazione per tornare a essere, davvero, quell’eccellenza di cui un tempo potevamo vantarci.