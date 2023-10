NOI REGGIANI

Sono uscito in centro nel pomeriggio per andare in farmacia a prenotare la vaccinazione antinfluenzale. Come sempre il sabato verso le 18 la via Emilia e le piazze del centro sono piene di gente che passeggia. In prevalenza giovani, in maggioranza donne. Tutti camminano avanti e indietro nella zona pedonale ma quasi nessuno guarda le vetrine dei negozi, quelli ancora aperti... Unici punti dove la gente si ferma e consuma sono i bar e le distese dove gli aperitivi impazzano. Si viene in centro per vedere gente, per incontrare amici e per bere o per mangiare. Ho girato anche io per quasi un’ora e non ho visto una persona con in mano una borsa. Solo coloro che escono dalla Farmacia Centrale hanno qualcosa in mano oltre a quelli che hanno acquistato qualche specialità piemontese. Nei bar si sente parlare degli ultimi acquisti fatti su Amazon o in qualche outlet. Il problema della crisi del commercio è molto serio e viene da lontano, ma non è certo colpa della ztl... Credo che le associazioni dei commercianti dovrebbero attivare una ricerca sociologica seria, magari insieme alla Amministrazione Comunale. Ne va del loro futuro e di quello di tutta la nostra città.

Ennio Ferrarini