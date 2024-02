NOI REGGIANI

All’inizio di via Chiesi, zona stazione ferroviaria, già da tempo IREN ha posizionato tre cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Da qui è nato un grosso equivoco, poiché risulta evidente che sotto tale termine qualcuno comprende anche quelli umani! E se fino a qualche tempo fa si trattava “solo” di minzioni, ora l’asticella è stata elevata al grado massimo, con reiterate e ciclopiche produzioni che ci riportano ad ere giurassiche. Ben sappiamo qual è l’origine di questo problema e non staremo qui a dibatterlo di nuovo, ma più semplicemente ne risollecitiamo la agognata soluzione alle istituzioni preposte. Ciò premesso, è intollerabile che la via di una zona residenziale sia diventata una latrina a cielo aperto e, a tale riguardo, Iren ha il preciso dovere di fare tutto il possibile per arginare con strategie più efficaci tale ripugnante degrado. E’ troppo difficile capire che tre cassonetti leggermente distanziati tra loro offrono due “nicchie” coperte e protette alla vista dei passanti, mentre invece coi tre elementi uniti i concimatori solitari sarebbero ben più inibiti nelle loro azioni?

Lettera firmata