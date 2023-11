NOI REGGIANI

Abito in Via Balletti 14, zona Viale Umberto I°, e vi contatto per informarvi che dietro la mia abitazione vi sono numerosi tigli che da anni non vengono potati; nonostante le numerose segnalazioni fatte al Comune, nessuno è mai venuto a potare le piante, i cui rami ora toccano i muri della casa. Sempre in Via Balletti, è stato da mesi sradicato un segnale che riserva il posteggio a portatori di handicap, ed è stato gettato sulla pratina adiacente; abbiamo segnalato anche questo fatto a chi di dovere, ma il segnale è sempre posizionato a terra.

M.V.