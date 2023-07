NOI REGGIANI

La sua lettera fa il paio con il servizio che abbiamo pubblicato sulle pagine locali di ieri, dove dopo la giusta celebrazione per un evento che ha portato un’immensità di cose buone a Reggio (reputazione e indotto economico in primis) è stato giusto segnalare anche ciò che non ha funzionato o che poteva funzionare meglio. Io non penso che Reggio non sia in grado di gestire un evento da 100mila persone, così come invece fanno Ferrara e Lucca ad esempio, due città che hanno una dimensione simile alla nostra. E’ una questione di esperienza, che la nostra provincia deve maturare con una struttura nuova e altamente impattante come la Rcf Arena al campovolo (minuscolo, che non è un paese). Bisogna pensare a corsie preferenziali per bus e taxi, per favorire l’afflusso e il deflusso di chi arriva nelle stazioni Mediopadana e storica. E bisogna assolutamente progettare un servizio navette che velocizzi il trasferimento dai parcheggi dell’evento in Arena. Un po’ di disagio, poi, bisogna sempre metterlo in conto quando si partecipa a eventi di questo tipo e non si è in una capitale europea da 9 milioni di persone con 402 km di metropolitana. Il confronto con Londra, mi perdoni, ma è un pelino fuori scala...