NOI REGGIANI

Buongiorno, mi è capitato di fratturarmi il V metarso dopo aver accidentalmente messo male il piede in una buca. Compilo il modulo di risarcimento ritenendo il Comune responsabile dell’accaduto per non aver provveduto alla doverosa manutenzione della strada e mi risponde, dopo un paio di mesi, l’assicurazione preposta dicendomi, cito: "Non è emersa alcuna responsabilità in capo all’Amministrazione per la conoscibilità del luogo e la visibilità". Già vedere le buche non è facile a meno che non siano voragini, se sono poi coperte di foglie... e la via in oggetto ha una fila di querce molto attive nella produzione con caduta di foglie.

La sorpresa è la conoscibilità; i pochi neuroni rimastimi sono dedicati alla attività di sopravvivenza e denotano già un certo logorio, se devo destinarli anche a mappare le buche della via, la sopravvivenza inizia ad essere a rischio.

E poi, una volta mappate la buche, i tombini affossati, le valvole emergenti, gli avvallamenti vari, dovrei saltellare a destra e sinistra per evitarle. Non ho più l’età per queste cose.

