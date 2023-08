NOI REGGIANI

Premetto che non credo ai dati sul traffico sciorinati dal Comune a giustificazione dello sciagurato ampliamento della Ztl in via Emilia S. Stefano perché, per esplicita dichiarazione dell’assessoressa, non sono frutto di una reale e precisa rilevazione ma di ipotesi; in particolare non credo ai 142 incidenti in corso Garibaldi (senza precisare in quanti giorni, mesi o anni si sarebbero verificati); non è dato sapere quanti siano i veicoli di servizio, rifornimento, manutenzione, taxi, bus, residenti o comunque autorizzati che effettivamente transitavano in quelle vie. Quanto alla eliminazione del traffico “alternativo” alla intasatissima circonvallazione e nell’attesa che venga risolto questo annoso problema, il Comune avrebbe dovuto ascoltare le proteste di commercianti e residenti, avrebbe dovuto svolgere indagini precise. Corso Garibaldi e via Emilia S. Stefano sono intasate? Se effettivamente si tratta di traffico alternativo alla circonvallazione sarebbe stato sufficiente escluderle dal traffico nelle ore di punta e non per tutto il giorno, quando il traffico è invero modesto oppure cambiare il senso di circolazione. Resta comunque il dubbio se la Ztl verrà sospesa nelle ore notturne, come avviene in tutti gli altri varchi, salvo che questo infastidisca alcune persone che, grazie ai permessi, possono continuare a circolare nella Ztl.

Eugenio Menozzi