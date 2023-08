NOI REGGIANI

In Italia da inizio anno al 27 luglio sono andati in fumo 51.386 ettari equivalenti a 73.408 campi da calcio. La Sicilia, con 41.365 ettari in cenere e la Calabria, 7.390, le regioni più colpite dalle fiamme seguite da Puglia (1.456 ettari) e Abruzzo (284). I dati snocciolati a fine luglio da Legambiente sono impressionanti. Tra le azioni di prevenzione chieste dall’associazione, "fondamentale prevedere pene più severe estendendo quelle previste dal Codice Penale per il reato di incendio boschivo a qualunque tipologia di incendio di vegetazione". Sperando che almeno la pena sia un deterrente.