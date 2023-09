NOI REGGIANI

L’ambulatorio si troverà nella nuova Casa della Salute Ovest in via Brigata Reggio, 22. Questo per rispondere in modo precipuo alla sua domanda. Ma più in generale, quello che è stato presentato pochi giorni fa è un ripensamento del funzionamento dell’emergenza urgenza che ribalta la prospettiva. Mi spiego meglio: è abbastanza superfluo sapere dove si trovi un ambulatorio, perché saranno gli stessi medici chiamati al nuovo numero provinciale a indirizzare il paziente in un luogo piuttosto che in un altro. Riassumiamo velocemente cosa succederà. Dalla sera di lunedì entrerà in funzione la centrale telefonica unica 0522-290.001. Gli ambulatori della Continuità assistenziale saranno 10, ma sarà impossibile l’accesso diretto da parte dei pazienti a meno che non siano gli stessi medici contattati telefonicamente a dare l’appuntamento. Il servizio sarà sempre attivo nei giorni feriali dalle ore 20 alle 8; nei festivi e prefestivi per 24 ore. Gli ambulatori sono aperti dalle 20 alle 24 nei feriali, e dalle 8 alle 24 nei prefestivi e festivi. Sono collocati in varie sedi, tra cui ospedali e Case della Comunità a Castellarano, Castelnovo Monti, Castelnuovo Sotto, Correggio, Guastalla, Montecchio, Puianello, Reggio Emilia, Scandiano, Villa Minozzo.