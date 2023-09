NOI REGGIANI

Nelle scorse settimane abbiamo dato conto di una certa recrudescenza del fenomeno dello spaccio e del consumo di droga in certe zone della città. In particolare mi riferisco al portico di via Giorgione, a pochi passi dai Chiostri di San Pietro, e al parco davanti allo stadio Mirabello. Analizzando il fenomeno assieme a comitati e inquirenti, abbiamo capito che si tratta semplicemente di uno slittamento all’esterno della zona stazione di alcune sacche di degrado che erano state prima eliminate dalle Ex Reggiane e poi in parte espulse dal quadrante di via Turri e viale IV Novembre. La prefettura ha prontamente organizzato un controllo serrato di queste zone e già nei giorni successivi si sono visti miglioramenti. Ma è chiaro che se si vuole davvero estirpare il fenomeno, non è soltanto con la repressione che possiamo ottenere il risultato. Servirebbe un po’ più di ’creatività’, e forse qualche strumento legislativo diverso per far sì che se un problema non si riesce a eliminare (difficile convincere un drogato a non drogarsi) forse potrebbe essere contenuto e limitato tramite una riduzione del danno, per così dire.