NOI REGGIANI

Cara signora, confesso che sempre più spesso mi sento avulso da una società che parla in continuazione di ’semplificazione’ e diventa ogni giorno più complessa e insidiosa.

Le suggerisco di controllare con attenzione tutte le voci in bolletta – per quanto difficile e noioso – e di verificare, qualora abbia diritto a restare nel mercato tutelato – di non essere stata dirottata altrove. È purtroppo capitato a molti utenti (ovviamente non è chiaro in che modo) e i tempi di ripristino delle condizioni contrattuali più favorevoli slittano ovviamente di settimana in settimana verso la primavera (quando i consumi si riducono). Abbiamo una sola arma: quella di fare delle comparazioni e scegliere annualmente il gestore più conveniente. Insomma, lambiccarsi il cervello e perdere tempo. La famosa semplificazione.