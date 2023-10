NOI REGGIANI

a circolazione automobilistica per raggiungere il Campovolo a Reggio Emilia per oltre 80.000 persone è un problema. Strade strette, no circonvallazione, autostrada vicina ma collegata da strade provinciali a due piccole corsie, però solo 2 km a piedi separano l’arena dalla stazione centrale e solo 4,5 km dalla Mediopadana, alta velocità. Se si scegliesse di raggiungere i mega concerti prevalentemente in treno si risolverebbero almeno due problemi , la congestione delle strade e l’inquinamento. Rimane l’ordine pubblico sia su treni, dove si concentrerebbero migliaia di persone e sulle strade dalle stazioni reggiane al concerto. Certamente sarebbe una scelta che aiuterebbe a rivalutare i mezzi pubblici a scapito dell’automobile per una nuova mobilità sostenibile , meno inquinamento e più risparmio, non male in un momento dove elettricità, gas, nafta e benzina sono ai massimi prezzi e incontrollabili al rialzo e il costo di un automobile sta diventando insostenibile per una famiglia media italiana, per non dimenticare che l’aria che respiriamo e la più inquinata d’Europa .

Enrico Reverberi