NOI REGGIANI

00"La valutazione per l’Esercito viene svolta a livello centrale sulla base delle considerazioni fatte a livello locale. Ques’ultime per ora non contemplano questa ipotesi. Anche perché non è che se richiedessimo l’impiego dei soldati, arriverebbero già domani. È una procedura tecnica complessa che deve tenere conto anche delle disponibilità di uomini utilizzati in particolar modo nelle grandi città, negli aeroporti o nelle stazioni sovraffollate".

Queste riportate sono le esatte parole pronunciate dal prefetto Maria Rita Cocciufa a fine gennaio, quando la recrudescenza dei fatti di microcriminalità e degrado diffuso avevano riportato al centro delle cronache la nostra stazione storica. Da ciò che si evince da questo virgolettato, è la prefettura che tecnicamente avanza la richiesta al ministero dell’Interno per avere l’esercito sul territorio grazie al protocollo ’Strade sicure’. Ma è altrettanto evidente che la richiesta dell’esercito è anche un atto politico locale, che deve coinvolgere gli enti presenti sul territorio, in primis Comune e Provincia. Senza una coesione tra tutti questi attori, sarebbe difficile pensare che la prefettura possa muoversi in autonomia perorando la richiesta dell’arrivo dei militari.