NOI REGGIANI

Caro Carlino,

Accanimento terapeutico a Rivalta.

Dopo la cattedrale nel deserto (dicasi Bretella ),o ra, in un batter di ciglia, l’Amministrazione comunale somministra, sua sponte, al popolo rivaltese due ”rotondine”, una all’incrocio con via Bedeschi el’altra a pochi passi, in coincidenza con via Arfini.

Praticamente quattro rotonde nell’arco di poco più di cento metri.

Viene spontaneo chiedersi quale sia lo scopo di questi interventi, ed, in specifico, la realizzazione del rotondino all’imbocco di via Arfini, via di certo non bisognosa di una rotonda, dato l’incosistente traffico delle stessa.

Palpabile il disagio che, tale intervento, crea e sta creando, specialmente ai grossi mezzi. Tale rotondino, è “un non senso” ed è, semplicemente, inconcepibile.

Penso sia doverosa una spiegazione al riguardo, da chi ha concepito il tutto.

E’ sempre una questione di mancanza di buon senso, che, nel caso prospettato, è “dal sen fuggito”.

Gian Carlo Dallari