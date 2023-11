NOI REGGIANI

Non se ne può più!

La regione si riempie la bocca per aver elettrificato la linea, l’importante è mostrarsi “green”, ma i treni continuano a non arrivare o ad arrivare in grave ritardo.

Secondo mio modesto parere, sarebbe stato più opportuno sistemare prima questo aspetto.

So di amici che frequentavano questa linea negli anni 80: è cambiato ben poco da allora!

Parlo anche degli orari. Ora che è elettrificata dovrebbe diventare come una metro di superficie.

Infatti mia figlia continua a prendere il treno alle 6,41 a Bibbiano per essere a scuola alle 7,50: quando arriva a Reggio ha almeno mezz’ora di tempo in cui non sa cosa fare… Idem per il ritorno: esce alle 12,50 o alle 13,50 e arriva alle 14 o alle 15. Abitiamo a 15 km da Reggio, per fortuna non a Ciano!

E dimenticavo che le locomotive sono ancora in parte a gasolio, dopo due anni di elettrificazione.

M.A.