NOI REGGIANI

A chi, domenica pomeriggio 2 luglio, si fosse avventurato per un giro in bici ai bordi della città, si sarebbe parato innanzi questo triste spettacolo. La data è del tutto esemplificativa, si tratta di visioni purtroppo sempre più presenti e non solo a ridosso del centro storico. Il Comune ha messo in funzione tre squadre di accertatori, ma la “guerra a chi abbandona i rifiuti”, a giudicare dai risultati, sembrerebbe essere finora consistita in un buffetto sulle guance degli incivili. Con la “moral suasion” non si va da nessuna parte, va sempre peggio, servono telecamere e sanzioni pesanti, altri Comuni lo hanno fatto e qualche risultato pare lo abbiano ottenuto.

lettera firmata