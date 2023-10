NOI REGGIANI

Gentile direttore, sono una residente di Cavriago e le scrivo per segnalare una situazione a mio avviso vergognosa.

Parlo del cimitero di Codemondo, dove io come tanti altri vado abitualmente a fare visita ai miei cari. Tutta la struttura è tenuta malissimo, a partire dalla parte che dà sulla strada dove puntualmente vengono ammassati dei rottami, in continuazione. La parte che separa le tombe interrate dai loculi, poco ci manca che assomigli a una stalla. Ci sono pavimenti bellissimi, come quello in porfido rosa o con il decoro a scacchiera, ancora macchiati di olio. Chiazze nere, che saranno lì ormai da anni.

Per non parlare del muro esterno, un susseguirsi di scritte

e scarabocchi. Ora, come le dicevo, io lì ho una ventina di parenti

e mi dispiace, lo dico dal cuore, vederli in un luogo tanto abbandonato a sé stesso. Lo voglio segnalare anche a nome di tutti gli altri cittadini, che si trovano nella stessa situazione. Il cimitero rappresenta anche la nostra storia, come comunità, e non credo che pagare un addetto per tenerlo un po’ più pulito e in ordine sia una spesa inaffrontabile.

Bruna Baldi