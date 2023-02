NOI REGGIANI

Ho un negozio in centro, e occasionalmente, per rientrare a casa prendo via Vezzani da via Toschi. La via arriva all’incrocio con via Fornaciari. All’incrocio con via Fornaciari, non essendo presente nessun cartello, svolto a sinistra e imbocco via Fornaciari. Il giorno 20 un automobilista che percorreva via Fornaciari in senso contrario mi blocca mettendosi davanti alla mia auto. Dice che lui da lì non si muove: avrei percorso il tratto contromano, ero io a dover fare retromarcia. Ero sicuro di non essere in errore, è cominciata un’animata discussione che si è conclusa quando la controparte ha detto che avrebbe chiamato i vigili. Certo di non essere in errore, ho aspettato volentieri. Trenta minuti, 30 minuti in cui ho subito le accuse di tutti i presenti. Dopo 30 minuti arrivano i carabinieri che prendono nomi e cognomi e sbloccano la situazione. La mattina dopo con due vigili urbani torno sul posto e questi concordano che non stavo sbagliando: non vi è alcun divieto. Il mio avvocato sta per far partire le querele a chi mi ha offeso e alla controparte che mi ha bloccato. Valuterò se includere il Comune per negligenza o altro.

L. T.