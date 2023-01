NOI REGGIANI

Tempo di bilanci e nuovi propositi, speranze e festeggiamenti. A Reggio tanto si è discusso della decisione della pubblica amministrazione di non proporre nessuna iniziativa il 31 dicembre.

Giusta o sbagliata che sia, trattasi di decisione in controtendenza rispetto alle altre città emiliane che poco o tanto offrono tutte qualcosa ai cittadini. Sarebbe importante che la tematica legata a come vivere il centro storico non finisse oggi, perché il degrado, l’abbandono dell’esagono, la crisi degli operatori del commercio che vi operano, dovrebbe stare a cuore a ogni reggiano ed essere tra le massime priorità della nostra amministrazione.

Mi sembra invece che il tema si affronti con un certo fatalismo, come una tendenza impossibile da cambiare.

Il mio augurio per il 2023 è che tutti gli operatori, giornali compresi, che hanno a cuore il futuro della città come luogo identitario, possano contribuire maggiormente in termini di idee, confronto e dialogo, per potere ridare slancio al cuore della città. Slogan, proclami o propaganda a poco prezzo, non bastano più. Servono idee nuove e determinazione.

Augusto Barazzoni