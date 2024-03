"Noi residenti costretti a barricarci in casa"

L’ennesima intrusione in abitazione nella frazione di San Giacomo, a Guastalla, ha riportato d’attualità i problemi di sicurezza da tempo lamentati in quella zona, tanto da avviare due anni fa il progetto di Controllo di vicinato, con tanto di incontri di presentazione e di formazioni per i cittadini, con istituzioni e forze dell’ordine. La notizia, riportata ieri dal Carlino, ha fatto riemergere problemi e disagi mai risolti nella frazione guastallese, situata alla periferia sud guastallese, fra la Cispadana e la zona industriale.

E ha suscitato parecchio interesse l’intervento affidato al web da Martina Calderoni, figlia della signora Lorenza Parmigiani, vittima dell’ennesimo blitz dei ladri, che mercoledì sera sono entrati nella sua abitazione. "In un paese di provincia di neppure quindicimila anime, c’è una signora di 60 anni (mia mamma) che vive sola e che per dormire tranquilla – le parole di Calderoni – deve barricarsi in casa, non dimenticare di lucchettare nemmeno una porta, nascondere tutto quello a cui tiene o che si è guadagnata col sudore. Questo è il quinto furto che subisce da quando abita a San Giacomo. E l’ennesimo furto che avviene in questa frazione. A me hanno rubato l’auto l’anno scorso, hanno rapinato il negozio gestito da un commerciante indiano, ho assistito dalla finestra a una rissa da Far West in pieno giorno con tanto di minacce di utilizzare un martello da parte una delle persone coinvolte nell’alterco. C’è gentaglia che bivacca, che beve e osserva i nostri movimenti sempre. Aspettiamo le telecamere di sorveglianza promesse da due anni – continua Calderoni –. Nonostante le continue segnalazioni che facciamo individualmente oppure tramite il servizio di controllo del vicinato, finora non è cambiato niente".

E conclude: "Noi siamo cittadini onesti, che pagano le tasse, e meritiamo la giusta protezione dalle forze dell’ordine e dallo Stato. Mi auguro che la prossima giunta comunale eletta si prenda a cuore la nostra situazione, perché finora non si è fatto nulla. E se andiamo avanti di questo passo, la tragedia è dietro l’angolo".

Antonio Lecci