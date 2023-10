"Noi, scippati di nuovo". Cinque Frecciarossa abbandonano Parma, ma non la Mediopadana

Dal 10 dicembre la stazione di Parma vedrà cinque Frecciarossa in meno passare sui suoi binari: sono gli stessi treni che, contestualmente, inizieranno ad accogliere passeggeri alla stazione Mediopadana di Reggio.

La decisione è stata chiarita senza troppi giri di parole da Trenitalia: quelle cinque coppie di Frecce sono "scarsamente utilizzate". Quindi, sebbene finora abbiano sempre percorso la linea convenzionale passando per le stazioni ’storiche’ (compresa quella di Reggio), ora saranno sulla linea dell’alta velocità. Trattasi della linea Adriatica, ovvero quelle che partendo o arrivando da Milano raggiunge la Puglia; la stazione di Parma deve dire addio al treno delle 12.09 (Bari-Milano), 14.09 (Lecce-Milano), 11.52 (Milano-Taranto), 13.52 (Milano-Lecce) e 14.52 (Milano-Lecce).

A salvarsi è solo la linea Milano Centrale-Roma Termini ed Europa Verde, nella persona di Enrico Ottolini, capogruppo in consiglio comunale a Parma, si aggancia a questa superstite per proporre "una compensazione “adeguata”". In sostanza, chiede di avere altre due linee sempre della Milano-Roma, da distribuire nell’arco della giornata. "È un compromesso ragionevole che potrebbe risolvere i problemi più urgenti in tempi brevi", spiega il consigliere, che parla di "ennesimo scippo di treni dell’Alta velocità".

Di fronte al dissenso che questa novità ha inevitabilmente innescato nel Parmense, Trenitalia ha ricordato che i Frecciarossa sono treni "a mercato". Tradotto: a sostenere i costi della linea è direttamente la quantità di biglietti venduti. E nelle tappe tra Milano e Bologna (quindi nelle stazioni storiche di Parma, Reggio e Modena) l’utenza è talmente bassa che cambiare loro sede si è dimostrata l’unica soluzione per la loro sopravvivenza. Oltre al fatto, e a specificarlo è sempre l’azienda, che modificare il percorso dei treni in quelle fasce orarie non va a toccare i normali ritmi dei pendolari.

Se è vero quindi che Reggio queste linee non le perderà, è altrattanto giusto soffermarsi sulla differenza che ancora distingue la stazione storica da quella della Mediopadana, anche e soprattutto in termini di accessibilità. Stiamo parlando di treni che si muovo da e per la Puglia verso il Nord Italia e l’Emilia, quindi il primo esempio è senza dubbio quello di uno studente fuorisede. Ammettendo che viva in centro o comunque in città e che non abbia una sua auto, c’è una discreta differenza tra il raggiungere la stazione storica e la Mediopadana. Questo, lo ripetiamo, è un esempio solo su una varietà infinita di casi, ma forse basta ad accendere una lampadina (l’ennesima) su come il servizio dell’alta velocità reggiano sia sì prezioso e vantaggioso, ma solo se raggiungibile e alla portata di tutti i cittadini.

Parma, dal canto suo, ha iniziato ad affilare i coltelli. In particolare Federconsumatori Parma giudica questa decisione "un pesante affondo verso i cittadini e i viaggiatori, già penalizzati dall’esclusione dalla linea ad alta velocità". "Partendo da Parma verso Sud – prosegue – si sarà costretti a fare quasi sempre un cambio treno a Bologna", considerando anche " i treni regionali perennemente affollati", "la carenza di collegamenti rapidi alla Mediopadana" e, non ultima, l’interconnessione con la linea dell’alta velocità, "su cui in 15 anni Trenitalia non ha mai fatto viaggiare neanche un convoglio veloce".

Alla levata di scudi si unisce anche la parlamentare Pd Paola de Micheli, secondo la quale "lo spostamento delle cinque Frecce dalla linea storica costituisce un impoverimento dell’offerta di mobilità, lungo un asse nevralgico per il nostro territorio". Segue la promessa, a nome tutti i parlamentari di centrosinistra, di "sollecitare Trenitalia per trovare una soluzione in grado di mantenere un congruo numero di collegamenti veloci con il capoluogo lombardo".

Giulia Beneventi