Nomadi e Lo Coco uniti sul palco per la ricerca sul tumore al seno

Fermento e attesa per l’evento di domenica prossima, 26 novembre, organizzato dell’Associazione Vittorio Lodini a Felina. Nella frazione del Comune di Castelnovo Monti infatti andrà in scena un appuntamento all’insegna della musica e della gastronomia a favore della ricerca sul tumore al seno. Tra gli ospiti d’onore alla giornata di domenica prossima vi saranno Beppe Carletti e Yuri Cilloni e Massimo Vecchi dei Nomadi, oltre ad Antonella Lo Coco e Riccardo Mazzi. I quali daranno vita ad un concerto, nella bellissima cornice del Parco Tegge. Non solo, all’interno delle attività a supporto dell’Associazione dal 21 novembre sino al 6 di gennaio sarà aperto un temporary store in via Crispi, dove sarà possibile acquistare le migliori prelibatezze gastronomiche del territorio e il cui ricavato andrà alla lotta contro il tumore al seno. Tutte queste iniziative sono state presentate ieri in una conferenza stampa in Provincia.

"Il tema della prevenzione nella lotta al tumore al seno è un investimento per il futuro e per la vita delle persone. Da un lato un temporary store in città, quindi un concerto in Appennino con i grandi nomi della musica reggiana sono motivo di orgoglio per la comunità reggiana e montanara" ha spiegato il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, Elio Ivo Sassi. "Se si considera che secondo le statistiche nell’arco della vita 1 donna su 9 si ammalerà di tumore al seno la prevenzione è lo strumento migliore che abbiamo per contrastarlo – afferma il Salvatore De Franco, vicepresidente della Associazione Vittorio Lodini –. È quindi dovere della nostra società fornire strumenti diagnostici avanzati per garantire una rilevazione precoce e efficace. Il sostegno nella raccolta di fondi avviata servirà per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione da utilizzare a Reggio Emilia e offrirà sicuramente prospettive di diagnosi e cura a beneficio di moltissime persone".