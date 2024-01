Nomadi, è ora disponibile l’album "Cartoline da qui"

È disponibile da ieri, sulle piattaforme streaming, l’ultimo album "Cartoline da qui" dei Nomadi, insieme a quattro nuove pubblicazioni del catalogo della band di Novellara. La Bmg, infatti, pubblica l’album uscito a maggio 2023 su cd e lp. E, per la prima volta, si aggiungono in digitale pure quattro album che hanno segnato un’epoca: "Ci penserà poi il computer" del 1985, "Quando viene sera" (1986), "Nomadi in concerto" (1987) e "Ancora Nomadi" (1988). In particolare, la riedizione digitale di "Nomadi in Concerto" del 1987 cattura l’essenza unica delle esibizioni dal vivo dei Nomadi durante quell’epoca, offrendo una prospettiva autentica e avvincente del talento della band sul palco. Queste nuove pubblicazioni digitali sottolineano l’impegno dei Nomadi nel preservare la loro eredità musicale e condividerla con tutto il pubblico, permettendo a tutti di accedere facilmente alla loro vasta discografia. Tutti gli album sono ora disponibili su piattaforme. Intanto, a Novellara ci si prepara per il "Nomadincontro", evento in programma il 17 e 18 febbraio, con il doppio concerto della band guidata da Beppe Carletti e con la presenza di vari ospiti, all’interno del palatenda che viene allestito in centro storico, accanto alla rocca dei Gonzaga, come era accaduto nelle ultime edizioni. Per informazioni: www.nomadi.it.