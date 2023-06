Nomadi e Parmigiano Reggiano uniti per il Grade

Musica, eccellenze locali e solidarietà. Il tutto sotto l’egida de I Nomadi e del Parmigiano Reggiano. Perché gli esponenti della band novellarese si erano recati nel 2019 nelle latterie di Campola (Vezzano) e Tabiano (Viano), per autografare due forme “solidali” di Parmigiano Reggiano. Sabato 3 giugno, in occasione della festa di compleanno del gruppo novellarese, il Grade è salito sul palco per ritirare la somma destinata alla lotta ai linfomi raccolta attraverso questo progetto.

"Si è trattata di una bellissima gara di solidarietà – commenta Fabrizio Lugarini, fan dei Nomadi e ideatore dell’iniziativa quattro anni fa – che ha visto persone giungere da tutta Italia a Novellara celebrare i 60 anni dei Nomadi, ma anche comprare questo ‘prezioso’ Parmigiano Reggiano autografato con le firme della band fondata da Beppe Carletti e Augusto Daolio nel 1963".

A favore del Grade sono stati consegnati 2.200 euro ricavati dalla vendita delle forme di formaggio di 44 mesi autografate dai Nomadi e da un ulteriore contributo sul venduto di maggio delle due latterie, Campola e Tabiano.