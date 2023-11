Nomadi, ecco il nuovo batterista

È stato presentato venerdì sera, al concerto a Colle Val Sesia, in Toscana, il nuovo batterista dei Nomadi. Si tratta di Domenico Inguaggiato, siciliano di 36 anni, che sostituisce Daniele Campani, che si è ritirato dal gruppo per motivi personali.

Domenico, detto Mimmo, aveva tre anni quanto Daniele è entrato a far parte dei Nomadi. Il nuovo batterista della band di Novellara arriva dal gruppo dei Manoloca, con cui suona pure Massimo Vecchi, bassista dei Nomadi.

Dunque non è affatto un nome nuovo per i Nomadi, che lo conoscono bene proprio attraverso le collaborazioni artistiche di Vecchi.

Sul palco di Colle Val Sesia, è stato il chitarrista, Cico Falzone, a presentare ufficialmente Domenico al pubblico ’nomade’, ovviamente con un affettuose parole di ringraziamento a Campani, che lascia la band dopo oltre 33 anni di militanza.

Ora il gruppo dei Nomadi, che continua a celebrare i sessant’anni di carriera, è formato da Beppe Carletti alle tastiere, Cico Falzone a chitarre e voce, Massimo Vecchi a basso e voce, Sergio Reggioli a violino, percussioni e voce, il cantante Yuri Cilloni e, appunto, Domenico Inguaggiato alla batteria.

Tanti i messaggi affidati ai social da alcuni dei fans dei Nomadi: "Benvenuto nella famiglia e nel popolo nomade. Ti auguro tutto il meglio di questo viaggio e di questa vita". "Ti auguro – si legge in uno dei numerosi messaggi – di fare tesoro di tutti i paesini, le città in cui suonerai. Di non smettere mai di meravigliarti e di conoscere le persone a cui stringerai mani, regalerai sorrisi. O semplicemente una foto. Non lasciarti scalfire dai paragoni, dalle critiche, ma sii sempre pronto a cercare il nuovo, ad innovarti e migliorarti. Sei su quel palco per un motivo…".

Antonio Lecci