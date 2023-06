Nomadi, la festa continua Concerto in chiesa

Non si fermano gli eventi legati ai sessant’anni di attività dei Nomadi, la band musicale più longeva al mondo insieme ai Rolling Stones. Il gruppo di Beppe Carletti ieri è stato protagonista di vari eventi a Novellara, nella prima parte della festa-celebrazione per i sei decenni di vita artistica, che proseguirà sabato a Riccione, luogo del primo concerto ufficiale del giugno 1963. Oggi a Novellara, all’ex macello comunale di recente ristrutturato, aperta la mostra "Augusto Daolio. Uno Sguardo Libero", in via Mascagni, che racconta la vita dei Nomadi collegata al suo fondatore e primo cantante, prematuramente scomparso nel 1992 ma mai dimenticato dal pubblico della band novellarese. E in mattinata ci si sposta a Gualtieri per un altro evento del Progetto Son-Sulle Orme dei Nomadi, che si inserisce nel programma di "Nomadi Sessanta". Stamattina alle 11 ci si ritrova nella chiesa di Sant’Andrea, a Gualtieri, per "Nomadi in banda" con il complesso bandistico di Santa Vittoria e Beppe Carletti alla fisarmonica. Alle 11,30 "Banda vagabonda" con una marcetta verso piazza Bentivoglio, dove viene eseguito il brano "Dam un bes", cantato da Augusto Daolio nel ricordo del bacio di Antonio Ligabue alla sua amata Cesarina.

A mezzogiorno un brindisi per tutti con vino di uva Fogarina, offerto dalla locale Cantina sociale. E già viene annunciato l’evento del 24 settembre al teatro di Fabbrico, "Occhio per Occhio, Dante per Dante", dedicato al ricordo di Dante Pergreffi, già bassista dei Nomadi, vittima di un incidente stradale nel maggio 1992 a Fabbrico.

Antonio Lecci