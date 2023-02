Nomadincontro Migliaia di persone per i 60 anni della band Grasso ricorda Falcone

di Antonio Lecci

Solidarietà, ospiti di prestigio, i temi della legalità, ma anche tanta musica. E che musica, quella dei sei decenni di carriera dei Nomadi, che dopo tre anni sono tornati a proporre il raduno del ’Nomadincontro’, ricordando il compianto Augusto Daolio, nel giorno del suo compleanno. Due concerti – sabato sera e la domenica pomeriggio – ma anche il tempo di parlare di argomenti importanti come la pace, la solidarietà, la giustizia, la legalità.

Domenica scoppiettante, sul palco del teatro tenda di Novellara, con alcuni giovani artisti emergenti prima dell’esibizione di Metroman, il popolare cantante di strada che ha conquistato una enorme attenzione sui social per i suoi show nelle metropolitane di Milano e di Roma. A lui è andato il premio ’Nomade dell’anno’.

Poi l’ex presidente del Senato, Pietro Grasso, già alla guida dell’Antimafia nazionale: lui ha ricevuto il premio Legalità, consegnato dal sindaco Elena Carletti (figlia di Beppe, dei Nomadi) mentre il pubblico intonava ’Bella Ciao’, subito assecondato dall’ospite di turno. Grasso ha mostrato l’accendino d’argento che gli consegnò Giovanni Falcone quando, due settimane prima di morire a Capaci, aveva deciso di smettere di fumare: "Non ho mai potuto restituirglielo. Così ho deciso si portarlo sempre con me, con la sua fiammella a significare speranza", ha detto tra gli applausi.

La consegna dei 15 mila euro di contributo dell’associazione ’Augusto per la vita’ alla ricerca scientifica è andato al prof Pier Giorgio Petronini dell’ospedale di Parma. Un aiuto andrà pure al Core di Reggio, rappresentato dal dottor Carmine Pinto. Presenti pure Rosanna Fantuzzi con il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. Sul palco anche un altro sindaco, Daniela Angelini, di Riccione, a rappresentare il luogo in cui, nel 1963, i Nomadi iniziarono la loro carriera, nei dancing della località romagnola.

Il 3 giugno la festa del sessantesimo compleanno partirà a Novellara per concludersi una settimana dopo proprio a Riccione.

Il Tributo ad Augusto è andato alla famiglia di Giulio Regeni, coi genitori Claudio e Paola a ringraziare con un videomessaggio, mentre il contributo – destinato a scopi benefici – è stato ritirato dai rappresentanti di Punto Giallo di Casalecchio di Reno.

E poi il concerto dei Nomadi, con migliaia di persone a cantare fino a sera. In attesa del nuovo album di brani inediti atteso per inizio maggio, senza dimenticare gli eventi previsti per il prossimo giugno, a ricordare la lunga carriera dei Nomadi, una band senza età.