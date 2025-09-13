Nomine Acer: "Chiarezza sul nuovo Cda"

Continua il dibattito sulle recenti nomine del Consiglio di amministrazione di Acer Reggio Emilia. La consigliera Cristina Fantinati (Lega) come prima firmataria, insieme a tutti i rappresentanti dei gruppi di opposizione, ha depositato un ordine del giorno in Provincia per chiedere chiarimenti sui criteri che hanno portato alla sostituzione anticipata del presidente e dell’intero CdA dell’ente. Il documento impegna il presidente della Provincia Giorgio Zanni e il Consiglio provinciale a riferire in merito alle motivazioni delle scelte e alla legittimità delle nuove nomine: Federico Amico come presidente, Camilla Verona come vicepresidente e Federica Zambelli come consigliera. I firmatari chiedono inoltre di verificare eventuali condizioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interesse, rendendo disponibili ai consiglieri i pareri legali che, secondo quanto dichiarato in Consiglio comunale dal sindaco e dal vicesindaco di Reggio Emilia, supporterebbero la regolarità delle nomine.

Non solo. L’opposizione chiede anche la convocazione urgente della Conferenza degli Enti della provincia di Reggio Emilia per sospendere cautelativamente le nomine deliberate il 30 luglio scorso, in attesa di verifiche su legittimità, opportunità e possibili vizi di nullità o decadenza. Infine, i consiglieri sollecitano il presidente Zanni ad avviare nuove nomine del CdA di Acer, e qualora non ci fossero figure adeguate secondo lo Statuto, a predisporre una manifestazione pubblica di interesse per selezionare profili indipendenti, con competenze specifiche nella gestione dell’edilizia residenziale pubblica e del social housing.

L’ordine del giorno è stato sottoscritto, oltre che da Cristina Fantinati, anche da Gianluca Paoli (Progetto Civico), Giuseppe Pagliani e Alberto Bizzocchi (Terre Reggiane).