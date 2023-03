Nomine Ausl Iotti direttore di anestesia

Anestesia Area Sud, nominato il nuovo direttore della struttura complessa dell’Ausl Irccs di Reggio. La direzione del reparto é affidata al dottor Enrico Iotti, laurea all’Università di Bologna, specializzato in Anestesia e Rianimazione. Ha compiuto un corso di perfezionamento in tossicologia industriale e ambientale all’Università di Parma e un corso di Emergenza territoriale all’Ausl di Reggio, nell’ambito del suo servizio al pronto soccorso di Scandiano, Castelnovo Monti e Montecchio. Ha operato con l’elisoccorso di Pavullo come Medico di Emergenza Territoriale.

Il dottor Iotti dal 2006 al 2016 ha lavorato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nel Servizio di Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica. Dal 2016 è in forza all’Ausl Irccs di Reggio al Santa Maria Nuova, con un incarico di alta specialità per l’Anestesia in Chirurgia Ortopedica e il Comparto Operatorio.