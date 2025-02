"Nomine dirigenti?. Una soluzione gattopardiana"

Il rinnovo dei dirigenti del Comune? Una soluzione gattopardiana. Il gruppo di Coalizione Civica Reggio Emilia fa notare "come la sbandierata rivoluzione nei vertici del Comune assomiglia in realtà all’eterna massima del Gattopardo: che tutto cambi, perché nulla cambi". "A Reggio vi sono delle figure che a quanto pare sono intoccabili" prosegue la nota inviata dal gruppo.

Tra i "soliti noti": Nicoletta Levi, Lorenza Benedetti, l’ex assessore Paolo Gandolfi ("ha fatto il dirigente, è entrato in giunta, è andato in Parlamento ed è tornato al suo posto"), Lorena Belli, Massimo Magnani ("cugino dell’ex sindaco Delrio, è da vent’anni responsabile dell’Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali") e Germana Corradini. Figure tecniche che però "sono parte attiva del sistema di potere politico di Reggio e dintorni"; se non si conta poi il fatto che "oltre ai compensi base percepiscono anno dopo anno, ricchi bonus di merito e di risultato. E questi risultati non ci sembrano così brillanti".