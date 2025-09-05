Nomine, è risiko dopo Guidetti in Iren. Italia Viva e +Europa nelle Fondazioni

di Daniele PetroneIl risiko della politica. Lorenzo Sassi di PiùEuropa entrerà nel consiglio della Fondazione E35, mentre Maura Manghi di Italia Viva, nella fondazione ’Boni Cuvier’. L’ingresso di Claudio Guidetti, segretario di Azione, nel cda di Iren Energia (nomina espressa dal Comune di Reggio) aveva fatto saltare i nervi agli altri alleati di ’Uniti per Reggio Emilia’, la formazione composta da PiùEuropa, da Italia Viva e Psi, che ha corso alle ultime amministrative nel campo largo in appoggio al sindaco Massari. "Dubbi sul metodo", aveva tuonato la Manghi, leader dei renziani reggiani, criticando la scelta di Guidetti, col quale – non è un mistero – non corre buon sangue. "Nessuna sorpresa", il più cauto Sassi, portavoce degli euroradicali. Intanto sotto banco muoveva la sommossa, con le due formazioni che hanno chiesto il conto al sindaco Marco Massari, anche in virtù del confermato appoggio nel summit di coalizione convocato dopo il ‘MaxMara gate’ (col ritiro del progetto del ’Polo della Moda’ da parte dei Maramotti dopo la rottura con l’Amministrazione) dove il sostegno al primo cittadino era piuttosto a rischio.

Così Massari, con la regia del capo di gabinetto Marco Pedroni, ha dovuto ricucire lo strappo, trovando un posticino anche agli altri due segretari dei partiti. Sassi va alla Fondazione E35 presieduta da Alessia Ciarrocchi, la partecipata che si occupa di progetti internazionali (come quelli sviluppati per il Mozambico, ad esempio), mentre la Manghi entra nella ‘Boni Cuvier’ dedicata all’indimenticato imprenditore, la fondazione privata più importante in città dopo la Manodori. Presieduta in via perpetua dall’avvocato Nino Ruffini, lo statuto prevede anche un membro espresso dalla curia (Giovanni Teneggi, ex Confcoop) e un altro dal Comune di Reggio (la Manghi, appunto).

Da puntualizzare che quelli di Sassi e Manghi saranno due incarichi a titolo gratuito. A differenza di Guidetti che invece sarà retribuito in Iren. Una discrepanza tra le tre posizioni che, stando ai rumors tra gli alleati, resta comunque ingiustificata, in quanto – decimale più, decimale meno – avevano tutti raccolto quasi in egual modo le briciole alle Amministrative, restando fuori dal Consiglio Comunale. Vero anche che un’altra esclusa da Sala del Tricolore, Federica Zambelli di Sic (il gruppo composto da Reggio Emilia in Comune, di cui è espressione e Sinistra Italiana), ha trovato posto nel consiglio di Acer; ma a livello elettorale il risultato è stato ben diverso, perché la Zambelli non stata eletta per una virgola.

Chissà però ora se alla porta di Massari e Pedroni busseà anche il Partito Socialista, in formazione con +Europa e Italia Viva: al momento infatti è l’unico partito che ha appoggiato il sindaco a non aver ottenuto posti.