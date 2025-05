Nomine, l’ira dei civici: "Non si usi il Comune". Fd’I: "Giochi di corrente"

Da un lato le dimissioni di tre dirigenti comunali. Dall’altro le ipotesi di due nuovi incarichi fiduciari: uno per l’ex capo dell’ufficio stampa Mario Gobbi (per i discorsi istituzionali del sindaco) e l’altro per Gianluca Cantergiani, ex capogruppo del Pd in sala del Tricolore, nello staff del primo cittadino. E infine la possibilità che il vice sindaco Lanfranco De Franco (area Schlein) diventi segretario cittadino del Partito Democratico. Per il civico Giovanni Tarquini, infatti, "non sono eventi casuali o scollegati fra loro". Appaiono invece "come il riflesso di un sistema che antepone le logiche di partito all’interesse della città, utilizzando le istituzioni come terreno di conquista e consolidamento del potere nella sua accezione peggiore". Anche Alessandro Aragona, segretario provinciale e consigliere di Fratelli d’Italia in Comune e Regione, va all’attacco: "Non ci stupisce quello che sta succedendo all’interno degli incarichi dirigenziali del comune perché purtroppo ormai siamo abituati alla prassi delle porte girevoli con le quali il Pd ha già dimostrato in passato di occuparsi più di sistemare le proprie correnti interne che non a dare risposte efficienti alla città". Ciò "che ci preoccupa invece – sottolinea Aragona – è il fatto che è rimasta vacante la delega al Pnrr".