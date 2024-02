"Non abbiamo capito la disperazione di Gianni"

"L’animo umano non può sopportare tutto, ci sono dei limiti che Gianni ha purtroppo superato agendo d’istinto perché la sua mente, offuscata da una situazione degenerata, non gli ha permesso di far prevalere la ragione e ha agito d’impulso, lasciando tutti noi sconcertati". Cosi il parroco di Cervarezza Terme, don Giancarlo Pergreffi, anche lui profondamente addolorato per la tragedia degli Schiocchi di Collagna: martedì, Gianni Dughetti, dopo aver ucciso la madre Silvana Bucci di 83 anni, si è tolto la vita lanciandosi nel dirupo del Secchia, arrestandosi tra rocce e alberi dopo un volo di 30 metri. Il dolore fra la gente della montagna per una tragedia che non ha precedenti è palpabile e tutti quelli che conoscevano Gianni oggi si chiedono come possa essere accaduto tutto questo.

"Capisco che la gente del paese non abbia voglia di parlare, - aggiunge il parroco don Giancarlo – non si sa proprio cosa dire di fronte ad un evento di una gravità incomprensibile. Nessuno è riuscito a capire quello che covava nell’animo, neppure gli amici che frequentava, e questo ha impedito a tutti di dargli una mano per risolvere eventuali problemi che lo tormentavano. Oggi si fa fatica a capire gli altri perché le situazioni difficili sono tante. Personalmente lo conoscevo – prosegue don Giancarlo –, lo incontravo ogni tanto in paese come tutti, anzi ha fatto anche qualche lavoretto in canonica ed era una brava persona, generosa e gentile".

"Non ho avuto esperienze dirette, posso parlare solo di quello che ho raccolto in giro da persone più vicine alla sua famiglia – racconta –. So che non stava bene, non era in pensione e aveva difficoltà a lavorare per il male a una gamba, inoltre doveva seguire la madre anziana che anche lei aveva qualche problema. Lui si è così trovato di fronte a una serie di situazioni per le quali non ha visto nessuna via d’uscita se non quella del baratro. Neppure gli amici purtroppo sono riusciti a capire le ragioni della sua sofferenza accumulate dentro di sé e improvvisamente esplosa in un gesto inconsueto". Quando Gianni Dughetti diceva con gli amici: "Non ce la faccio più", non era solo un modo modo di dire, come spesso succede quando qualcuno si trova a dover affrontare una situazione pesante, per lui era l’espressione di una realtà quotidiana per la quale non vedeva soluzioni.

Settimo Baisi