"Non accettiamo passivamente lo spopolamento"

"Noi, in montagna, la stabilità non ce la possiamo permettere. Se stiamo fermi non modifichiamo niente". Per il sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, fare una ‘vita da mediano’ non è un’opzione. "Il nostro territorio ha fatto insieme alle istituzioni uno sforzo per non accettare passivamente lo spopolamento e puntare sul nostro capitale umano – prosegue –. Io non mi accontento della stabilità, significherebbe rassegnarsi: tutta la provincia deve essere in sinergia. La Mediopadana non è stata un’azione da mediani sicuramente, ma lavorare a testa bassa non basta più: bisogna tenerla alta e giocarsela fino in fondo". "La questione strade e mobilità sostenibile è una delle prime da affrontare – precisa –. Così come non ero e non sono tutt’ora d’accordo con la chiusura delle Province e delle Camere di Commercio. Non so a chi tocchi prima, ma sarebbe meglio reintegrare questi livelli diciamo ‘intermedi’, che definiscono l’identità di un territorio".