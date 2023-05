Non ancora installato il lampione nel parco "Ennesima presa in giro"

Protestano i cittadini residenti del quartiere Levi per le condizioni del parco giochi. "Purtroppo a distanza di diversi anni siamo ancora qui a parlare del parco giochi di via Levi , nonostante le promesse fatte e mai mantenute da questa amministrazione e da quelle precedenti, ( vedi assemblea con relativo verbale) del 7 marzo 2023 e altre, dove l’assessore all’ambiente garantiva che in pochi giorni si sarebbe provveduto all’esecuzione dei lavori riguardo all’installazione di un lampione all’interno del parco".

"Constatiamo con desolazione l’ennesima presa in giro rivolta ai cittadini che chiedono semplicemente più diritto alla sicurezza. Interpellato il diretto interessato come al solito inizia il rimpallo delle responsabilità . Alla domanda : ma assessore il lampione lo installiamo oppure no? La risposta è stata: ’Ma come, non l’hanno già installato?’ Rimaniamo basiti dalle risposte che provengono da questa amministrazione", conclude l’intervento di un gruppo di cittadini residenti del quartiere Levi.