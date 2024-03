"Non aprite la porta agli sconosciuti"

Ecco i consigli dei carabinieri per evitare truffe: non aprire agli sconosciuti e non farli entrare in casa; diffidare degli estranei; non mandare i bambini ad aprire la porta; prima di aprire la porta controllare dallo spioncino e, se si ha di fronte uno sconosciuto, aprire con la catenella attaccata in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa chiedere di lasciarli nella cassetta della posta o sullo zerbino. Prima di far entrare estranei accertarsi della loro identità ed eventualmente farsi mostrare il tesserino di riconoscimento; attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall’altra parte potrebbe esserci un complice; non dare soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di enti pubblici o privati; mostrare cautela nell’acquisto di merce venduta porta a porta; se inavvertitamente si apre la porta ad uno sconosciuto non perdere la calma.