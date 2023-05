"Non asfaltate negli orari di punta"

Tra i lavori di asfaltatura sul versante mantovano del ponte sul Po che collega a Boretto e i lavori stradali in corso sull’ex Statale 62 tra Lentigione e Sorbolo Levante, a Brescello, ogni giorno all’ora di punta emergono dei disagi ritenuti gravi da centinaia di automobilisti che si spostano soprattutto per motivi di lavoro. Tanto che al municipio di Brescello, così come a quello di Sorbolo Mezzani, sono arrivate richieste di intervento per cambiare gli orari di attivazione dei cantieri.

"Chiediamo – dicono alcuni automobilisti pendolari – di fare iniziare i lavori dopo le 8,30, magari verso le 9, concludendoli alle 17. Questo permetterebbe di far defluire il traffico dell’ora di punta al mattino, mentre nel tardo pomeriggio si eviterebbero sensi unici alternati, code e lunghe attese al rientro a casa". Non mancano poi ulteriori problemi dovuti ai passaggi a livello.