"Non c’è alternativa agli sport della neve"

"Senza il turismo della neve non è sostenibile l’economia della montagna, come al solito si guarda alla pagliuzza e non si vede la trave. Come sempre Legambiente si limita ad analizzare il problema solo da una lato, trascurando tutti gli altri aspetti". Così dice Alessandro Zampolini, un giovane operatore commerciale e maestro di sci con radici a Cerreto Laghi.

Nato e cresciuto in mezzo alla neve, quando l’attività sciistica rappresentava una buona fetta dell’economia locale e il motore di crescita della località, Alessandro è figlio dell’indimenticato Adelmo (maestro di sci fin oltre gli 80 anni) che con molti coetanei contribuì alla crescita di Cerreto.

Alessandro, Legambiente dice di tralasciare l’innevamento artificiale e di lavorare per la riconversione degli impianti per un turismo più sostenibile.

"Prima di dare suggerimenti, bisogna conoscere la realtà locale. Lavoro nel settore da sempre, ho anche un negozio di articoli sportivi qui al Cerreto, i miei figli sono atleti e allenatori di sci, abbiamo un noleggio e uno sci club. Sono anche un grande appassionato di neve artificiale, piste, gatti delle nevi e tutto quanto concerne il mondo dello sci. Sappiano che la neve artificiale non è altro che acqua che viene immessa nel terreno, che ravviva le falde acquifere, annaffia il terreno e ritorna naturalmente a valle, contribuendo ad alleviare il problema della siccità".

Quale prospettiva dal punto di vista economico Zampolini?

"Il fenomeno di destagionalizzazione delle stazioni sciistiche oggi non riguarda solo gli Appennini, ma anche le Alpi. Non c’è alternativa economica che si avvicini alla pratica dello sci, lo dice chi ci vive e lavora da oltre 50 anni nel settore. L’economia della montagna non è sostenibile senza il turismo della neve. Questo gli integralisti ambientalisti se lo devono mettere definitivamente in testa. Ogni forma di turismo alternativa, certamente ben vista dagli operatori del settore, è comunque complementare, non sarà mai sostitutiva".

Ma come può resistere il turismo della neve e quale incremento all’economia montana?

"Occorrono contributi, il Trentino insegna in questo, sono indispensabili sia per continuare a sostenere l’economia montana, parte importante sia del Pil nazionale sia del presidio della montagna. L’abbandono del turismo della neve, considerato lo spopolamento che stiamo vivendo, diventerebbe irreversibile, si perderebbe l’economia, i posti di lavoro, le famiglie che sarebbero nuovamente costrette a trasferirsi verso le città. La cosa più importante è la montagna abbandonata a se stessa, senza controlli e presidi che possano vigilare su frane, smottamenti, alluvioni e abbandono di territori ai danni ecologici".

Cosa risponde alle rivendicazioni di Legambiente?

"Gli ambientalisti vorrebbero fare i loro comodi, inquinare, cementificare, fabbricare ed avere tutte le comodità a disposizione in città e fare della montagna una riserva indiana, ma questo non funziona. Condivido la necessità del massimo rispetto e massima attenzione per la salvaguardia dell’ambiente, ma non solo in montagna. Nessuno meglio dei montanari è ambientalista sulla propria terra. Ma ognuno di noi che vive in montagna deve avere pari opportunità rispetto a chi abita in città, nell’interesse anche dei cittadini".

Settimo Baisi