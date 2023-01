"Non c’è ancora la segnaletica"

Dopo alcuni mesi dalla riasfaltatura, non è ancora stata ripristinata la segnaletica orizzontale sull’asfalto, all’imbocco del ponte sulla ferrovia in via Sacco e Vanzetti a Guastalla. In particolare, all’incrocio con via Allende – strada che porta all’ospedale civile, pronto soccorso, le sedi di carabinieri, vigili del fuoco, Croce rossa e al quartiere Nizzola – mancano le strisce sull’asfalto per migliorare la sicurezza in quel tratto di strada. "Da anni si attende che venga realizzata una rotonda per aumentare la sicurezza, mentre per mesi si lascia quell’incrocio senza neppure la segnaletica sull’asfalto, soprattutto in una stagione con giornate corte e rischio nebbia", la protesta sollevata da alcuni cittadini. Tenendo pure conto del frequente passaggio di mezzi di soccorso in quel tratto di strada a Guastalla.